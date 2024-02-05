Bakanlık ve DeFacto iş birliğinde deprem bölgesindeki yardımlar devam ediyor

Kurulduğu günden beri tüm zorlukları paydaşlarıyla birlikte aşmaya odaklanan DeFacto’nun ‘Üretim Hiç Durmasın’ hareketi kapsamında ise; 33 tedarikçiye Tedarikçi Finansman Sitemi (TFS) ile 6,5 milyon adet ürün siparişi geçildi.

Bölgedeki istihdamın desteklenmesi için de yıl boyunca 400’e yakın kişiye istihdam sağlandı.

Tüketiciler nezdinde de farkındalık oluşturmayı hedefleyen DeFacto, deprem bölgesinde üretimi yapılan tüm ürünlere özel ‘deprem bölgesinde üretilmiştir’ etiketi uyguladı.

DeFacto ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ kapsamında da 16 bini aşkın ürün siparişi oluşturularak bölgeye gönderdi.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara Bakanlık ve DeFacto arasında yapılan iş birliği kapsamında, deprem bölgesinde korunma ve bakım altında bulunan tüm çocuklara 1 yıllık giyim ihtiyacı karşılanmış, çocukların yaş ve cinsiyet özellikleri ile ihtiyaçlarına uygun ürünler çocuklarla buluşturduklarını dile getirdi.

DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Barış Sönmez; DeFacto olarak bölgede koruma altındaki çocukların 1 yıllık tüm giyim ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Üreticilerin de büyük ölçüde etkilendiği süreçte ‘Üretim Hiç Durmasın’ anlayışıyla paydaşları için de uzun soluklu bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Sönmez, bölgedeki iş ortaklarımızı önceliklendirerek Tedarikçi Finansmanı Sistemi (TFS) yoluyla ödemelerini erkenden gerçekleştirdiklerini belirtti.