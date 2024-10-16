Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı! Firma ve şahıslar listelendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin yer aldığı listedeki illerindeki vergi dairelerinde ilan etti

57 FİRMA VE ŞAHIS

Hazine ve Maliye Bakanlığı daha önce hiç yapmadığı şekilde, vergi borcu bulunan 57 firma ve şahsın isimlerini ilk kez ilan etti.

Kamuoyunda 'vergi yüzsüzü' olarak adlandırılan vergi mükelleflerin adları bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, vergi borçlularının isimleri İl ve İlçe Vergi Dairelerinde askıya kondu. Bakanlığa verilen yetkiyle her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler ilk kez duyurulmuş oldu.

İşte 5 milyon üzeri vergi borcu bulunan 57 firmadan bazıları:

Vergi Kimlik No: 14000****32

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ADNAN SARAÇ

Esas Faaliyet Konusu: PAZARLAMA, TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 13 milyon 611 bin 474.95 TL

Vergi Kimlik No: 14422****32

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: HAMİT ASLAN

Esas Faaliyet Konusu: ALIM SATIM, EMLAK KOMİSYONCULUĞU

Borç Tutarı: 6 milyon 44 bin 360.86 TL

Vergi Kimlik No: 23508****34

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA AYDOĞAN

Esas Faaliyet Konusu: ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ DALLARINDA TOPTAN TİCARET

Borç Tutarı: 32 milyon 46 bin 929.72 TL

Vergi Kimlik No: 27003****34

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ZEKİYE BAYSAL

Esas Faaliyet Konusu: KONFEKSİYON ÜRÜNLERİ İMALATI

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 898.21 TL

Vergi Kimlik No: 15203****16

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET KAZIM

Esas Faaliyet Konusu: MAĞAZACILIK

Borç Tutarı: 6 milyon 591 bin 666.53 TL

Vergi Kimlik No: 10609****32

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MUSTAFA HÜSEYİN HOCAOĞLU

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Borç Tutarı: 5 milyon 47 bin 880.21 TL

Vergi Kimlik No: 23404****13

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: SÜLEYMAN AKIN YİĞİT

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 8 milyon 113 bin 892.71 TL

Vergi Kimlik No: 21118****23

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MEHMET HAKAN OĞUZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE NAKLİYAT

Borç Tutarı: 5 milyon 953 bin 846.32 TL

Vergi Kimlik No: 23009****11

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: ALİ SÖNMEZ

Esas Faaliyet Konusu: SANAYİ MAKİNELERİ TİCARETİ

Borç Tutarı: 7 milyon 564 bin 073.23 TL

Vergi Kimlik No: 20908****14

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: YUSUF CEMALİ KILANCI

Esas Faaliyet Konusu: İNŞAAT VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

Borç Tutarı: 10 milyon 974 bin 989.41 TL

Vergi Kimlik No: 25608****12

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: EMİNE SULTAN BOZDEMİR

Esas Faaliyet Konusu: TOPTAN PERAKENDE TİCARET

Borç Tutarı: 9 milyon 748 bin 647.11 TL

Vergi Kimlik No: 18808****21

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: MAHMUT YILMAZ

Esas Faaliyet Konusu: GIDA VE LOJİSTİK

Borç Tutarı: 5 milyon 111 bin 899.32 TL

Vergi Kimlik No: 15508****11

Borçlu Adı, Soyadı, Unvanı: İBRAHİM ŞAHİN

Esas Faaliyet Konusu: OTEL İŞLETMECİLİĞİ

Borç Tutarı: 6 milyon 788 bin 213.92 TL