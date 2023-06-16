Bakanlıktan Akdeniz'de batan düzensiz göçmen teknesiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasıyla ilgili, "Düzensiz göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan bu tür felaketlerin önlenmesi mümkün değildir. Yaşanan bu elim olay, uluslararası toplumun bu konuya acilen çözüm bulma zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan Akdeniz'de batan düzensiz göçmen teknesiyle ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Düzensiz göçmen taşıyan bir balıkçı teknesinin 14 Haziran tarihinde Yunanistan açıklarında batması sonucu, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda can kaybı yaşanmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Akdeniz coğrafyasında yaşanan bu trajedi ne ilk ne de son olacaktır. Düzensiz göçe sebep olan nedenler ortadan kaldırılmadan bu tür felaketlerin önlenmesi mümkün değildir. Aksi yönde üretilecek çözümler sadece göçmenlerin ve sığınmacıların acıları ile denizlerdeki ölümleri artıracaktır" denildi.

Mültecilerin ve sığınmacıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve sorunlarına kalıcı çözüm bulunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu belirtilerek, "Yaşanan bu elim olay, uluslararası toplumun bu konuya acilen çözüm bulma zorunluluğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nün yaklaşmakta olduğu bu günlerde, uluslararası toplumu bir kez daha adil sorumluluk ve yük paylaşımına davet ediyor, bölgemizdeki göç hareketlerinin kökeninde yatan sorunları ortadan kaldırmak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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