Bakanlıktan sert açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir.

İspanya, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladıİspanya, İsrailli iki bakanın ülkeye girişini yasakladı

Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır. Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

