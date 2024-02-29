Bakasetas attı Fatih Terim nefes aldı. Panathinaikos'ta karabulutlar dağıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakasetas attı Fatih Terim nefes aldı. Panathinaikos'ta karabulutlar dağıldı
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Aris'i 2-0 yendi, 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Yunanistan Süper Ligi'nin 25. haftasında; Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos sahasında Aris'i konuk etti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Fatih Terim'in ekibi ligde 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan alınan Bakasetas'ın 3. dakikadaki mükemmel golüyle öne geçen Panathinaikos'un diğer sayısı 52. dakikada Fotis Ioannidis'den geldi.

Üst üste iki beraberliğin ardından kazanan Panathinaikos 55 puanla 3. sırada yer aldı. Aris ise 41 puanla 5. sırada kaldı.

Panathinaikos normal sezonun son maçında OFI Crete'ye konuk olacak.

Normal sezon tamamlandıktan sonra ilk 6 sırada yer alan takımlar şampiyonluk için play-off oynayacak.

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