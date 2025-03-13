Bakır fiyatları son 9 ayın zirvesinde

Bakır vadeli işlemleri Perşembe günü pound başına 4,85 dolar seviyesini aşarak dokuz ayın en yüksek noktasına ulaştı. Londra Metal Borsası’ndaki benzer kontratlara kıyasla 0,4 dolar daha yüksek olan fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın bakıra gümrük tarifesi getirme planlarının piyasalardaki etkisiyle yükseldi. Başkan Trump, daha önce Kongre’de yaptığı konuşmada bakır ithalatına tarife uygulanabileceğini belirtmiş ve ardından ithalat sürecinin gözden geçirilmesi için bir kararname imzalamıştı.

ABD'DE ÜRETİM KAPASİTESİ SINIRLI, BAĞIMLILIK ARTABİLİR

Bu açıklamalar, tarifelerin yıl sonuna kadar uygulanabileceğini düşündürürken Beyaz Saray’ın Kanada’ya yönelik zaman zaman açıkladığı baz metaller üzerindeki ek vergiler, bakıra yönelik engellerin de daha erken gelebileceği endişesini artırdı. ABD’de yerel eritme tesislerinin kapasitesi sınırlı olduğu için ithalata büyük ölçüde bağımlı olunması, yeni tarifelerin ülkede arz krizine yol açabileceğine dair kaygıları güçlendirdi. ABD, ihtiyacının neredeyse yarısını ithal ediyor ve ülkede sadece iki büyük bakır eritme tesisi bulunuyor.

ÇİN’DE BAKIR ARZI GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Öte yandan, Çin’de rafine bakır üretiminde kapasite fazlası devam ediyor. Ülkedeki eritme tesislerinde işleme ücretleri sıfırın altında kalmaya devam ederek, üretimdeki aşırı arzın boyutunu gözler önüne seriyor. Bu durum, küresel arz dinamiklerinde Asya’nın hâlâ belirleyici bir faktör olmaya devam ettiğini gösteriyor.