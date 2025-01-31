Bakır kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Ordu/ Ali Yazan

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, tarihlerinde Ünye İlçesi Yeşilkent ve Yazıkonağı Mahallelerinde faili meçhul “Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı” olayı meydana gelmiştir.

Olayın aydınlatılmasına yönelik; Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde Türk Telekom’a ait (14) direk arası (700) metre kablo hırsızlığını F.M. (24/E), A.T. (24/E), R.Ş.S. (16/E), K.K. (19/E) ve A.S.M. (20/E) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Jandarma tarafından takibe alınan (5) şüpheli şahıs (272) kg. yakılmış bakır kablolar ve suçta kullandıkları araçla ile birlikte yakalanmıştır. Ele geçirilen suça konu kablolar Türk Telekom yetkililerine teslim edilmiştir.

Olayla ilgili (5) şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş olup işlemlerinin

tamamlanmasına müteakip (3) şüpheli şahıs tutuklanarak Ünye M Tipi K.C.İ.K.na teslim edilmiş ve (2) şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.