Bakır kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Bakır kablo çalan 3 kişi tutuklandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde Türk Telekoma ait 272 kilo Bakır kablo çalan 5 kişi yakalanarak adliyeye çıkarıldı ve 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi..

Ordu/ Ali Yazan

Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, tarihlerinde Ünye İlçesi Yeşilkent ve Yazıkonağı Mahallelerinde faili meçhul “Haberleşme ve Enerji Nakil Kablosu Hırsızlığı” olayı meydana gelmiştir.

Olayın aydınlatılmasına yönelik; Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde Türk Telekom’a ait (14) direk arası (700) metre kablo hırsızlığını F.M. (24/E), A.T. (24/E), R.Ş.S. (16/E), K.K. (19/E) ve A.S.M. (20/E) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

whatsapp-gorsel-2025-01-31-saat-18-24-05-26c4c912.jpg

Jandarma tarafından takibe alınan (5) şüpheli şahıs (272) kg. yakılmış bakır kablolar ve suçta kullandıkları araçla ile birlikte yakalanmıştır. Ele geçirilen suça konu kablolar Türk Telekom yetkililerine teslim edilmiştir.

whatsapp-gorsel-2025-01-31-saat-18-24-04-05d2eaf5.jpg

Olayla ilgili (5) şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiş olup işlemlerinin

tamamlanmasına müteakip (3) şüpheli şahıs tutuklanarak Ünye M Tipi K.C.İ.K.na teslim edilmiş ve (2) şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Son Haberler
Silivri'deki Ümit Özdağ'dan Çiğdem Bayraktar Ör'e destek
Silivri'deki Ümit Özdağ'dan Çiğdem Bayraktar Ör'e destek
Çağlayan’dan doğan güneş!
Çağlayan’dan doğan güneş!
‘Meseleler Defteri’
‘Meseleler Defteri’
Konut Ağalarına Vergi Nerede?
Konut Ağalarına Vergi Nerede?
Vicdan Nakli Yaptırmak İstiyorum(!)
Vicdan Nakli Yaptırmak İstiyorum(!)