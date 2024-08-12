Bakır kablo yüklü tır kaza yaptı

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçeleri arasındaki karayolunda, Beyazkule mevkiinde meydana geldi.
Abdulhalim B. yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, yaralıyı ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.