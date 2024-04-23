Bakırköy’de 15 katlı binada korkutan yangın

Bakırköy’e bağlı Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi’ndeki bir sitenin içerisinde yer alan 15 katlı binanın 13’üncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sahibi, panik içerisinde kendini dışarı attı.

Durumu fark eden komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlemler aldı.

İtfaiye ekipleri ise yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

SİTE SAKİNLERİ KORKU İÇERİSİNDE DIŞARI ÇIKTI

Site sakinleri yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Yurttaşlar alevler söndürülene kadar sitenin bahçesinde bekledi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.