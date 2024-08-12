Bakırköy'de denize giren genç boğuldu

Kaynak: DHA
Bakırköy'de denize giren genç boğuldu

Bakırköy'de gece saatlerinde denize giren 25 yaşındaki Veysi Batan boğuldu. Cenazesi, sabah saatlerinde arama kurtarma ekipleri tarafından kıyıya yakın bir yerde bulundu ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Olay, gece saat 03.00 sularında Çiroz Yeşilköy Halk Plajı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, Veysi Batan, deniz girmek amacıyla plaja geldi ve bir yakınına telefon açarak onu plaja çağırdı; ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Batan, yalnız başına denize girmeye karar verdi.

Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve İtfaiye ile birlikte denizde arama çalışmalarına başladı. Sonuç olarak, Batan'ın cenazesi saat 09.30 civarında kıyıya yakın bir noktada bulundu.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi.

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