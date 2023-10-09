Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın paniği

İstanbul Bakırköy'de hastane bahçesinde bulunan baz istasyonu alev alev yandı. Yangın nedeniyle hastane çevresinde kısa süreli panik yaşandı.

KAYNAK: İHA
Bakırköy'de hastane bahçesinde yangın paniği

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesindeki baz istasyonunda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile yangına müdahale etti. Hastaneye gelenler kısa süreli panik yaşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunda hasar oluştu.

Otomobilini son anda kurtaran bir vatandaş, "Arabamı park ederken bir sıcaklık hissettik, başka birisi bizi uyardı. 'Yangın var, direk yanıyor arabanı ileriye al' dedi. Son anda arabamı kurtardım. Baz istasyonu yanmış. Direğin içindeki kablolar yanmış, sonradan fark ettik" diye konuştu.

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