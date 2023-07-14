Bakırköy'de yolcu minibüslerine denetim

Bakırköy'de sivil trafik polislerince yolcu minibüslerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 3 sürücüye para cezası kesildi.

Bakırköy'de yolcu minibüslerine denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekipleri, Bakırköy'de Çobançeşme Koşuyolu Caddesi'nde yolcu minibüslerine yönelik uygulama yaptı.

Denetimlerde, kurallara uymayan 3 sürücüye toplam 4 bin 161 lira para cezası kesildi.

"BİZ KURALLARA UYARIZ. ARA SIRA BÖYLE OLABİLİYOR"

Denetimlerde minibüse yolcu gibi binen ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri güzergah üzerindeki kontrol noktalarında durdurarak cezai işlem uyguladı.

Yapılan kontrollerde, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak ve kırmızı ışık ihlalinde bulunmaktan 3 şoföre toplam 4 bin 161 lira para cezası kesildi.

Seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı için 1387 lira ceza kesilen minibüs şoförü Murat Demir, cezayı doğru bulduğunu söyledi.

Can güvenlikleri için emniyet kemeri takmaları gerektiğini ifade eden Demir, ''Arkadaşım acil aradı ama seyir halinde cep telefonuyla konuşmamam gerekiyordu. Bu denetimler bizim için. Keşke her daim olsa. Ne kadar sık olursa bizim için o kadar iyi olur. Biz kurallara uyarız. Ara sıra böyle olabiliyor.'' şeklinde konuştu.

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