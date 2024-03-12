Bakırköy'deki korkunç kazada yeni gelişme! 4 kişi can vermişti

Kaynak: AA
Bakırköy'deki korkunç kazada yeni gelişme! 4 kişi can vermişti
İstanbul Bakırköy'de üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Rauf Orbay Caddesi'nde dün, kullandığı tırın dorsesinin alt geçide çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü. Bu arada, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, caddede ilerleyen tırın dorsesinin alt geçide çarpıp devrilmesi ve daha sonra bir kişin tırın kapısını açarak yardım etmeye çalışması yer aldı.

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Öte yandan, kazanın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Recep A. (45), Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A'nın (16) otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından alınarak Kozlu Gasilhanesi'ne götürülen cenazelerin, yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.

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Çarpmanın etkisiyle tır, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada otomobildeki sürücü Recep A. ile Sultan A, Güler Rukiye A. ve Merve A. hayatını kaybetmişti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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