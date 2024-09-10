Bakırköy'ün ismi nereden geliyor?

İstanbul Havacılık Müzesi, havacılık meraklıları için bulunmaz bir hazine. Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar kullanılan uçak ve helikopter modellerinin sergilendiği müze, Türk havacılık tarihini yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Her pazartesi kurulan Bakırköy Pazarı, taze sebze-meyve, balık ve et gibi ürünlerle dolup taşarken, aynı zamanda giyim ve ev eşyası alışverişi yapmak isteyenlere de hitap ediyor. Özgürlük Meydanı, Bakırköy'ün kalbinin attığı noktalardan biri olarak çeşitli kafe ve çay bahçeleriyle hem dinlenme hem de sosyalleşme alanı sağlıyor.

Bakırköy, Roma ve Bizans'tan Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar zengin tarihsel mirasını korumaya devam ediyor. Saraylardan sarnıçlara, köşklerden kiliselere kadar birçok tarihi yapı, bu köklü ilçenin geçmişini günümüze taşıyor. Geçmişle geleceği buluşturan Bakırköy, İstanbul'un tarih kokan köşelerinden biri olmaya devam ediyor.