Baklavaya dev zam. Nedenini böyle açıkladı

Bayramların vazgeçilmez lezzeti olan baklava, hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda büyük ilgi görürken bu kez kötü haber geldi. Baklavaya zam geldiği belirtildi.

BAKLAVAYA 100-150 LİRA ZAM GELDİ. NEDENİ NE?

Seyidoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu, baklava fiyatlarındaki artışın nedenlerini açıkladı. Göksu'ya göre, fıstık fiyatlarındaki önemli bir yükseliş bu artışın temel sebebi olarak tanımlandı. Ramazan Bayramı'nda kilogram başına 800-850 TL olan fıstık fiyatları, şu anda bin 250 TL'ye kadar çıkmış durumda olduğunu ifade etti. Ürün miktarında bir değişiklik olmamasına rağmen bu fiyat artışı, baklava fiyatlarına 100 TL ile 150 TL arasında zam olarak yansıdı.

Göksu, baklava fiyatlarındaki bu değişikliklerin ardında Gaziantep'teki bazı firmaların fıstık stoklarına yönelik hamlelerinin olduğunu düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, cevizli baklava fiyatlarında ise iki bayram arasında önemli bir değişiklik olmadığını ifade etti.

2 BİN TONUNUN İSTANBUL'DA TÜKETİLECEK

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım ise, bayram döneminde Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin ton baklava satışı beklediklerini ve bunun yaklaşık 2 bin tonunun İstanbul'da tüketileceğini söyledi. Yıldırım, bu dönemde baklava fiyatlarının kullanılan ham madde ve miktarına bağlı olarak 300 TL'den başlayıp 1000 TL'ye kadar çıktığını belirtti.

İYİ BİR BAKLAVA USTASI KAÇ YILDA YETİŞİYOR

Göksu ayrıca, iyi bir baklava ustasının yetişmesinin 7-8 yıl sürebileceğini ve bu usta için ortalama maaşın 50-60 bin TL civarında olduğunu vurguladı.