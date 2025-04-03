Bal arıları çiçeklerle buluştu

Bayburt'ta arıcılar havaların ısınmaya başlaması ile kovan bakımlarını yapmaya koyuldu. Kışın arıların soğuktan korunması için üzeri kapatılan kovanlar birer birer açıldı. Açılan kovanlardan dışarı çıkarak uçmaya başlayan arılar, bir dahaki kış ayına kadar özgürlüğüne kavuştu. Karlı dağların altında çiçek açan ağaçlardan bal özü toplamaya başlayan arılar doğal güzellik oluşturdu.

Demirözü ilçesinde 15 yıldır arıcılık yapan Samet Aykut, "Kıştan çıktık artık ilkbahar ayındayız. Meyve ağaçları çiçek açarak rengarenk bir görüntü yansıtıyor. Arıların en sevdiği bal özü kayısı ağaçlarının çiçekleri. Kovanların bakımlarını yaparak, ana arıları kontrol ettik. Ve bugün itibariyle arılar bal yapmak için uçmaya başladı, özgürlüklerine kavuştu" diye konuştu.