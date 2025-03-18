Bala, Haymana ve Polatlılılar iftarda bir araya geldi

Bala, Haymana ve Polatlılılar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi’nde kurulan sofrasında iftar sofrasında bir araya geldi.

İftar programına CHP Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer, Adnan Beker, Deniz Demir, Haymana Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Suat Dinç, Keçiören Haymanalılar Derneği Başkanı Avni Güleş, dernek, vakıf, federasyon temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BİZİM TEK BİR AMACIMIZ VAR HİZMET ETMEK"

Programda konuşan Başkan Özarslan, birlik ve beraberlik içinde aynı sofrayı paylaşmanın önemine değinerek, "Bugün burada, farklı ilçelerden gelen hemşehrilerimizle aynı sofrayı paylaşarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Kıymetli Balalı, Haymanalı, Polatlılı hemşehrilerim, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Yüce Mevla'm, sağlık ve huzur içinde tekrarına erdirsin inşallah. Bizim tek bir amacımız var o da insanlığa hizmet etmek ve Hakk’ın rızasını kazanmak. Kıymetli hemşerilerim, bizler sizlerin başına baş olmaya değil, sizlere hizmetkar olmaya geldik. Ve bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"HERKESE EŞİT DAVRANIYOR"

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Ramazan ayının tüm İslam alemine bereket, huzur ve sağlık getirmesini diliyor, mübarek Ramazan ayında bizi bir araya getirerek bu birliği ve dayanışmayı sağlayan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Geçen sene bu zamanlar Mesut Özarslan sahalarda seçim çalışması yaparken iftar sofralarında şu sözleri söylemişti: "Biz Keçiören için varız. İşimiz gücümüz Keçiören. Bizim merkezimizde insan var ve bütün insanlığa hizmetimiz eşit olacak" demişti. Ve göreve geldiği günden bugüne kadar çalışmaları o yönde" diye konuştu.

"KEÇİÖREN’İ DEĞİŞTİRDİNİZ İNŞALLAH TÜRKİYE’Yİ DE DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, "Kıymetli Haymanalı, Balalı, Polatlılı kardeşlerim hepinizin Ramazan’ı mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Geçtiğimiz yıl bugünlerde yine bu iftar sofralarında, seçim hazırlıkları içerisindeydik. Bu salonlarda, başta Sayın Mesut Başkanımız olmak üzere, milletvekillerimizle birlikte sizlere söz verdik. Keçiören’i değiştirdiniz, inşallah Türkiye’yi de değiştireceksiniz. İnşallah önümüzdeki süreçte, hiçbir vatandaşımızın yardıma ihtiyacı olmadığı bir ülkeye kavuşuruz. Bunu canı gönülden istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR ARADA OLMAKTAN MUTLUYUM"

İftar sofrasında olmaktan mutluluk duyduğunu belirten CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de "Bu buluşmaya vesile olan Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği üzere Ramazan ayı sadece oruç tutma değil; sabır, hoşgörü ve dayanışma ayıdır. Sizlerle bir arada olmaktan mutluyum. Hepinizin Ramazan ayını kutluyorum" dedi.

"SÖZÜNÜN ARKASINDA DURDU"

Haymana Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Suat Dinç ise Özarslan'a iftar daveti için teşekkür ederek, "Sayın Mesut Başkanım, göreve geldiği ilk gün itibariyle ilk toplantısını Haymanalılarla yapmıştı. Bize verdiği söz, "Ben Keçiören'de hiçbir ayrım yapmadan, ışığı sönük bir ev, aç yatan bir hemşehrimizi bırakmayacağım" idi. Başkanımımızın bu sözünün arkasında durduğunu Haymanalılar, Polatlılılar, Balalılar, Ankaralılar ve bütün Türkiye gördü" diye konuştu.