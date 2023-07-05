Balayında Eda Ece'nin morali bir hayli bozuldu

Dünyaevine girmelerinin ardından Bodrum'da tatil yapan Eda Ece-Buğrahan Tuncer çifti, veterinerden çıkarken görüntülendi.

Balayında Eda Ece'nin morali bir hayli bozuldu

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da nikâh masasına oturmuştu. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çift, balayında görüntülendi. Soluğu Bodrum'da alan ikili, Yalıkavak'taki bir veterinerden çıkarken objektiflere yansıdı. Ece ile Tuncer, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

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"BİRAZ MORALİM BOZUK"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eda Ece, "Balayımız çok güzel geçiyor. Düğünümüz de çok keyifli geçmişti ama biraz moralim bozuk. Köpeğim yaşlı olduğu için biraz oksijene ihtiyacı vardı, o yüzden bugün burada kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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"HEPİMİZ ÇOK MUTLUYUZ"

Ece, bir muhabirin, "Yakın arkadaşınız Şevval Sam da aradığı aşkı buldu" sözlerinin üzerine, "Hepimiz çok mutluyuz. Onun da güzel bir ilişkisi var. Mutlu olsunlar" şeklinde konuştu.

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