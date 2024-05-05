Balık halinde silahlı kavga

Korkunç olay, geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde Gürpınar Balık Hali’nde yaşandı. İddiaya göre balık halinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmada bir şahıs tabanca ile etrafa rastgele ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Olayda silahla yaralanan Gökhan K., Yaşar Y. ve Yavuz D. hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin konu ile ilgili incelemeleri devam ederken, yaşanan kavga anları ise güvenlik kameraları tarafından çekildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.