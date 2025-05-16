Balık tutarken dehşeti yaşadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balık tutarken dehşeti yaşadı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balık tutarken dengesini kaybeden bir kişi 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düşen V.B.K. (21) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya mevkinde meydana geldi. V.B.K., balık tutarken dengesini kaybedip 20 metre yüksekliğindeki kayalıklardan denize düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 3 bot ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışmayla V.B.K.'yi bota alarak kıyıya çıkarıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen V.B.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balık tutarken dehşeti yaşadı

Balık tutarken dehşeti yaşadı

Balık tutarken dehşeti yaşadı

Balık tutarken dehşeti yaşadı

Balık tutarken dehşeti yaşadı

Balık tutarken dehşeti yaşadı

Balık tutarken dehşeti yaşadı

Son Haberler
Szymanski’ye İtalya’dan 15 milyon euroluk teklif
Szymanski’ye İtalya’dan 15 milyon euroluk teklif
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Borsa'da bugünkü işlemlerin takası çarşamba günü yapılacak
Erdoğan Tiran’da: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılacak!
Erdoğan, Arnavutluk'ta
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için istenen ceza belli oldu
CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için istenen ceza belli oldu
Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü
Hong Kong ekonomisi ilk çeyrekte büyüdü