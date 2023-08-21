Balık tutarken felaketi yaşadı. Kanlar içinde kaldı

Son dönemlerde artan köpek balığı saldırısı haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Florida eyaletinde yaşanan olayda, Ailesi ile birlikte balık tutmaya giden Brett Reeder isimli bir adam, oltasına yavru bir köpek balığı takılınca ne yapacağını şaşırdı. Yavaşça köpek balığına doğru eğilen adam, köpek balığın ağzındaki kancayı çıkarmak istedi.

PARMAĞI KOPTU

Acı çeken köpek balığı, adamın hamlesine sinirlenerek elini kaptı. Saniyelerce elini kurtarmaya çalışan adam elini kurtardığında bir parmağının koptuğunu fark etti. Kanlar içinde kalan adam apar topar hastaneye kaldırıldı.