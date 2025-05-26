Balık tutulan tekne alabora oldu! 4 kardeşten 1'i can verdi

Edinilen bilgilere göre, balıkçılar kooperatifine kayıtlı lisanslı balıkçılar olan kardeşler, baraj gölünde gümüş balığı avlamak amacıyla tekneyle suya açıldı. “İsa Reis” isimli tekne, avladıkları balığı tekneye yükledikleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada 40 yaşındaki İsa Laçin olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer kardeşler Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) ise kendi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardı.

YARALI KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan Sezer Laçin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Soner ve Uğur Laçin’in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden İsa Laçin’in cenazesi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.