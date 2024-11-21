Balıkçıları lodos da durduramadı

Kaynak: İHA
Balıkçıları lodos da durduramadı

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağmur ve lodosa rağmen Üsküdar’da balıkçılar oltalarını bırakmadı. Balıkçılar sağanak yağmura rağmen balık tutmaya devam etti.

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos ve sağanak yağmur ile birlikte sahil kesimlerinde metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu.

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Üsküdar’da ise olta balıkçıları lodosa ve sağanak yağmura rağmen balık tutmaya devam etti. Balıkçılar, yağmur ve lodos şiddetini artırsa da balık tutmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

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Olta balıkçılığı yapan Cengiz Kara, “Lodosa rağmen balık tutmaya devam ediyoruz. Her şeyi felç etmesine rağmen balık kuvvetli, ne kadar yağarsa yağsın ne kadar fırtına olursa olsun biz balık tutmaya devam ediyoruz” dedi.

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