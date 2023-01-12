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Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki Ayvacık mahallesinde dün gece yangın çıktı. 2 ev yanarak kül oldu. Yangından sonra Ramazan Gümüş'ün cesedine ulaşıldı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:32
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Balıkesir Dursunbey'de yangın

Balıkesir'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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İHA

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin Ayvacık kırsal mahallesi Karaağaç mezrasında bulunan 2 evde gece, belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Yangın, rüzgarında etkisi ile Ömer Gümüş ve Erdoğan Gümüş'ün evlerine sıçradı. Vatandaşların 112 acil yardım hattını aramasıyla birlikte Dursunbey'den itfaiye, 112 ambulans ve jandarma ekipleri yangına müdahale ettiler 3 saat süren söndürmeden sonra yapılan olay incelemede evin içinde yaşayan ve komşuları tarafından akli dengesi yerinde olmadığı söylenen 36 yaşındaki Ramazan Gümüş'ün yanmış cesedine ulaştılar. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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