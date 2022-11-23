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Edremit'i lodos ve sağanak yağış vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 17:27
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Balıkesir Edremit'i lodos ve sağanak yağış vurdu

Edremit'i lodos ve sağanak yağış vurdu
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İHA'nın haberine göre, Edremit İlçesinde yağış nedeniyle özellikle sürücüler oluşan su birikintilerinden dolayı zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle Çanakkale-İzmir kara yolu Zeytinli Kavşağı alt geçidinin su dolmasıyla birlikte araç sürücüleri zorlandı.

Yağış nedeniyle Edremit’i bazı mahallelerindeki cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu. Zaman zaman hızını artıran lodostan dolayı denizde oluşan dalgalar Akçay sahilinde etkili oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri bodrumlardaki ve caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

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