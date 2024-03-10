Balıkesir merkezli 4 ilde MAHZEN 8 operasyonu

Murat Öztürk
Balıkesir merkezli 4 ilde MAHZEN 8 operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen MAHZEN-8 operasyonunun ayrıntılarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen MAZHEN-8 operasyonunun ayrıntılarını aktardı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, elebaşılığını Agit Akan’ın yaptığı organize suç örgütünün 20 üyesinin birden yakalanmasıyla çökertildiğini aktardı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında ayrıca, düzenlenen operasyonda 21 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah mühimmatının da emniyet güçleri tarafından ele geçirildiğini bildirdi.

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