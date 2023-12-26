Balıkesir'de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi: 11 gözaltı

Kaynak: DHA
Balıkesir'de 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi: 11 gözaltı
Balıkesir’de yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 2 bin 587 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri genel sağlık ve ahlakın korunması, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesi amacıyla 312 personel ve 03 ekip ile il genelinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 284 iş yeri kontrol edildi. 2 bin 383 kişinin sorgusu yapıldı. 4 işletme, 5 ikamet, 2 depo, 1 bağ evi ile 2 araçta yapılan aramalarda, bin 625 şişe sahte şarap, 521 litre sahte rakı, 245 litre etil alkol, 192 litre kaçak viski, 4 litre kaçak votka olmak üzere toplam 2 bin 587 litre sahte ve kaçak ele geçirildi.
Öte yandan 50 litre alkol aroması ve 30 adet alkol kiti yakalandı. 11 şüpheli gözaltına alındı.

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