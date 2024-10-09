Balıkesir'de 4 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Balıkesir'de 4 kaçak yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında CİMER'e yapılan bir başvuru üzerine ekipler harekete geçti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün akşam saat 21.00 sıralarında CİMER'e yapılan bir başvuru üzerine ekipler harekete geçti.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında CİMER'e yapılan bir başvuru üzerine ekipler harekete geçerek Susurluk'un Orta Mahalle Nuribey Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Adreste bulunan Afganistan uyruklu Ferhat Durani'nin kimlik ve yasal kalış hakkının olmadığı tespit edilerek, Susurluk Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Operasyonun ardından ekipler, Orta Mahalle Kavas Sokak'taki bir başka adrese de intikal etti. Burada Afganistan uyruklu Abdul Hamid Mohammadi, Niaz Muhammed Mohammadi ve Sharalam Mohammadi isimli şahısların da kimlik ve yasal kalış haklarının olmadığı belirlendi. Dört düzensiz göçmen, gerekli işlemler için Bandırma Geri Gönderme Merkezine sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Yasal işlemler devam ediyor.

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