Balıkesir'de deve güreşlerine yoğun ilgi

Deve Güreşi Arenası’nda düzenlenen güreş müsabakaları sabah saatlerinden itibaren arenayı dolduran yirmi beş bin kişi eşliğinde başladı. Güreşlere, yaklaşık 200 deve katıldı. Dokuz kupa müsabakası yapılan güreşlerde dereceye giren develerin sahipleri kupalarını aldı.

Kupa mücadelesinde; Burhaniye Belediye Başkanlığı, Burhaniye Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Burhaniye Ticaret Odası Başkanlığı, Burhaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Burhaniye Deveciler Derneği, Burhaniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Burhaniye Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Burhaniye Ziraat Odası Başkanlığı Kupaları için develer arenaya çıktı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye Belediyesi olarak göreve geldiğimizde en iyi güreşi biz yapacağız diye söz verdik. Bu kültürü yaşatıyoruz, yaşatacağız da. Deve güreşlerinin en iyisini, en güzelini Burhaniye’de yapacağız” dedi. Konuşmasının ardından teşekkür turu yapan Başkan Deveciler, halkı selamlayarak poşu dağıttı.

Düzenlenen deve güreşlerine Deveciler’in yanı sıra Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, 22. Dönem Zonguldak Milletvekili Harun Akın, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Çağdaş Ak, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, İYİ Parti Burhaniye İlçe Başkanı Erdoğan Kahya, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban ve Murat Yazgan, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları, Burhaniye Belediye Meclis üyeleri, ilçe protokol müdürleri, oda ve dernek temsilcileri ve güreşseverler katıldı.