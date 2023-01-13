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Su tankeri alev alev yandı

Balıkesir’de İzmir çevre yolunda seyir halindeki tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 15:01
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Balıkesir’de İzmir çevre yolunda seyir halindeki su tankeri alev alev yandı

Su tankeri alev alev yandı
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İzmir çevre yolu Çayırhisar Mahallesi mevkisinde, Balıkesir'den İzmir yönüne seyir halindeki 45 AIT 954 plakalı su tankeri, lastik kısmından alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü. Alevlerin sardığı su tankeri, kullanılamaz hale geldi.

(Kaynak: DHA)

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