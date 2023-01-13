Su tankeri alev alev yandı

İzmir çevre yolu Çayırhisar Mahallesi mevkisinde, Balıkesir'den İzmir yönüne seyir halindeki 45 AIT 954 plakalı su tankeri, lastik kısmından alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu yangını kontrol altına alıp söndürdü. Alevlerin sardığı su tankeri, kullanılamaz hale geldi.
(Kaynak: DHA)
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