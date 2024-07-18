Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de kaçak tütün operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda bin 176 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda bin 176 kilogram açık kıyılmış tütün, 28 bin 900 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm'lik tabanca, 82 adet fişek, 2 adet tabancaya ait şarjör, 2 adet av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 1 adet seyyar dipçik, 72 adet kartuş, 3 şişe alkollü içki, 17 adet makaron dolum makinesi, 240 adet sigara sarma kağıdı, 1 adet dijital tartı ele geçirildi.

Operasyonda M.E. (59), C.E. (31), B.E. (27), F.E. (57), R.E. (28) ve H.Y. (51) isimli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.

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