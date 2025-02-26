Balıkesir’de korkunç kaza! 2 ölü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir’de korkunç kaza! 2 ölü

Balıkesir’de bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada takla atan sürücüde bulunan sürücü ve yanındaki kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Balıkesir-Havran kara yolu Kocadağ Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 1 araç ve 3 personel olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, tarlaya uçan 10 N 5542 plakalı otomobilde 2 kişinin sıkıştığı saptandı.

İtfaiyecilerin çıkardığı Ş.A. (80) adlı erkek ile B.A. (82) adlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenler, polis ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından Havran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Balıkesir’de korkunç kaza! 2 ölü

Balıkesir’de korkunç kaza! 2 ölü

Balıkesir’de korkunç kaza! 2 ölü

Balıkesir’de korkunç kaza! 2 ölü

Balıkesir’de korkunç kaza! 2 ölü

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