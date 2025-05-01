Balıkesir’de korkutan şap alarmı! 15 mahalle karantinaya alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de korkutan şap alarmı! 15 mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'de korkutan bir alarm verildi. Şap hastalığı nedeniyle tam 15 mahalle karantinaya alındı. Giriş- çıkışların yasaklandığı duyuruldu.

Balıkesir Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ulukır Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ulukır başta olmak üzere çevredeki Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahalleleri karantina altına alındı.

Karantina kapsamında bu mahallelerde hayvan giriş-çıkışları yasaklanırken, bölgedeki tüm hayvan hareketleri durduruldu.

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın kontrol altına alınması için vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını isterken, karantina kurallarını ihlal edenlere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Balıkesir’de korkutan şap alarmı! 15 mahalle karantinaya alındı

Son Haberler
CHP’li Başarır Erdoğan'ın ayıbını tekrarladı: Bu halk seni siyaseten telef etmiş
CHP’li Başarır Erdoğan'ın ayıbını tekrarladı: Bu halk seni siyaseten telef etmiş
Asya’nın yeni para kalkanı işe yarıyor
Asya’nın yeni para kalkanı işe yarıyor
Süper Lig’in golcüsü Beşiktaş’ın hedefinde: İlk teklif yapıldı
Süper Lig’in golcüsü Beşiktaş’ın hedefinde: İlk teklif yapıldı
Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi
Bursa’da yürek yakan kaza: Son nefesini tarlada verdi
Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları
Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları