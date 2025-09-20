Balıkesir’de orman yangını! Ekipler söndürmek için seferber oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Binmurt mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşlarla birlikte ekipler havadan ve karadan çıkan yangını söndürmek için seferber oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Binmurt mevkiinde orman yangını çıktı. Bağevlerine yakın bölgede çıkan bölgedeki yangına müdahale sürüyor.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına, 2 yangın söndürme uçağı, Sındırgı Belediyesine ait 1 tanker, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sındırgı Grup Amirliğinden 1 araç ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 8 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

