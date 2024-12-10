Balıkesir’de polis, firari hükümlüyü kurye kılığına girerek paketledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de polis, firari hükümlüyü kurye kılığına girerek paketledi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis, firari hükümlüyü yakalamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapis ceza alan İ.K, kurye kılığında gelen polisi atlatamadı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince; Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten öldürme, Foça 1.Asliye Ceza Mahkemesince hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 25 yıl hapis cezası bulunan İ. K. (1969) saklandığı bilgisi alındı.

Bunun üzerine polis ekipleri kurye kılığına girilerek firari hükümlüyü yapılan operasyon sonucu yakaladı. Adreste yapılan aramada 1 adet 7,65 tabanca ele geçirildi. İ.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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