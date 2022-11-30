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Balıkesir’de polisten asayiş operasyonu 43 gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve kaçak tütün operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 23:55
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Balıkesir’de polisten asayiş operasyonu 43 gözaltı

Balıkesir’de polisten asayiş operasyonu 43 gözaltı
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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 43 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 24 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tüfek ve 22 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet fişe ve 50 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

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