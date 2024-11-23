Balıkesir'de sağanak yağış hayatı zorlaştırdı

Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarılar, ülkenin her yerinde etkili olmaya başladı. Güney Marmara Bölgesinde özellikle Bandırma'da da etkili oldu. Sabah üzeri bağlayan sağanak yağış rüzgarla birlikte şiddetini hızla arttırdı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurdan kaçanlar kapalı mekanların tentelerine sığınırken, trafikte ciddi aksamalar yaşandı. Yollarda biriken su, sürücülere zor anlar yaşatarak trafik akışını yavaşlattı.

Bandırma'nın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde de aşırı yağışlar nedeniyle alt yapının yetersizliği nedeniyle rögar kapaklarından sel suları yola aktı. Yola akınca yayalar zor anlar yaşadı. Araçların ve yayaların her türlü risklere tedbir amaçlı, Bandırma Belediyesi Trafik Zabıta birimleri duba koyarak önlem aldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre, gün boyu Bandırma'da şiddetli sağanak yağış etkili olacağını ve gün içerisinde toplamda 30 mm kadar yağış düşmesi beklendiğini söyledi. Ayrıca, yağışla birlikte rüzgarın hızını artıracağı tahmin ediliyor.

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Yetkililer, vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli olmalarını ve yapılan uyarıları dikkate almalarını önerdi. Özellikle sürücülerin, su birikintilerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.