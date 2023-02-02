2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de operasyon: Silah ve uyuşturucu madde satışına gözaltı

Balıkesir'de operasyon: Silah ve uyuşturucu madde satışına gözaltı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde satışı yapan şahsa jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:36
Takip Et

Balıkesir'de silah ve uyuşturucu madde operasyonu

Balıkesir'de operasyon: Silah ve uyuşturucu madde satışına gözaltı
+
Aa
-

İHA

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Silah Mühimmat Kaçakçılığı ile uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; 100 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 8 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 13 adet şarjör, 400 adet tabanca fişeği, 50 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
2
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
3
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
4
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
5
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
6
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
7
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Bergüzar Korel'den üç çocuk annesi olmanın zorluğuna dair paylaşım
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Somali'de idam hükmü verilen 4 askerin cezası infaz edildi
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿Motosikletlinin ölümüne sebep olan kaza kamerada
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
﻿AVM'de dehşet! Ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 3 parmağı koptu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.