Balıkesir'deki faciada kahreden detay! 19 yaşındaki Elif altı ay önce işe başlamış

Düzenleme: Kaynak: İHA

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında 6 ay önce işe başlayan Elif Özgür (19), meydana gelen patlama sonrası hayatını kaybetti. Özgür'ün, 6 ay önce Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında işe başladığı bildirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Osmaniye köyünde yaşayan 19 yaşındaki Elif Özgür, 6 ay önce Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında işe başladı. 24 Aralık Salı günü kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan Özgür, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan kimlik tespiti sonrası ailesine tespit edildi.

Cenazesi memleketi Osmaniye köyüne getirilen Özgür'ün yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Genç kızın küçük kardeşi ve annesi tabut başında gözyaşı dökerken acılı anne, "Ablana sarıl yavrum, yüreğimiz yandı" dedi.

Acılı aileyi sevenleri ve cenazeye katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı teselli etti. Genç kızın naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye Köy Mezarlığına defnedildi.

Balıkesir'deki faciada kahreden detay! 19 yaşındaki Elif Özgür altı ay önce işe başlamış

Balıkesir'deki faciada kahreden detay! 19 yaşındaki Elif Özgür altı ay önce işe başlamış

Balıkesir'deki faciada kahreden detay! 19 yaşındaki Elif Özgür altı ay önce işe başlamış

Son Haberler
Asgari ücret sonrası Cem Küçük, emeklilere kahreden haberi verdi
Asgari ücret sonrası Cem Küçük, emeklilere kahreden haberi verdi
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan'la görüştü
Ankara'da kritik görüşme
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. En çok hangi sektörler kazandırdı (25 Aralık 2024)
Borsa günü nasıl tamamladı?
Yaya ile sürücü kavgaya tutuştu, trafik kilitlendi
Yaya ile sürücü kavgaya tutuştu, trafik kilitlendi
PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı
PKK'lı teröristleri tedavi ettiği iddia edilen 3 doktora gözaltı