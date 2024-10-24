Balıkesirli taksicilerden teröre tepki konvoyu!

Balıkesir'in merkezinde araç konvoyu oluşturan taksiciler, terörü lanetleyerek konvoy oluşturdu.

'ACI GÜNLERİ BİRBİRİMİZE KENETLENEREK ATLATACAĞIZ'

Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin, etkinlikte, teröre karşı birlik vurgusu yaparak, "Biz büyük bir devlet ve büyük bir milletiz. Bu acı günleri millet olarak birbirimize kenetlenerek atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Tekin, konvoyla, toplumda birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan taksici esnafının tepki konvoyu geçişi sırasında Balıkesirli vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.