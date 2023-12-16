Balıklı pilav nasıl yapılır? Bursa balıklı pilav tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Balıklı pilav nasıl yapılır? Bursa balıklı pilav tarifi için malzemeler neler?
MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde kırmızı ve mavi takım Bursa’da dış çekim gerçekleştirdi. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan Bursa balıklı pilav tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Balıklı pilav nasıl yapılır? Bursa balıklı pilav tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yayınlanan son bölümünde yarışmacılar Bursa’da yarıştı. Bursa’ya özgü yöresel yemekler yapan yarışmacıların tarifleri MasterChef All Star sonrası tarifler merak konusu oldu. Peki, Balıklı pilav nasıl yapılır? Bursa balıklı pilav tarifi için malzemeler neler?

İşte Bursa balıklı pilav tarifi…

BURSA BALIKLI PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 1 adet sazan balığı

- 1 adet kuru soğan

- 1 bardak pirinç

- Yarım demet maydanoz, taze soğan ve taze nane

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 2 çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet yufka

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BURSA BALIKLI PİLAV NASIL YAPILIR?

Balık ayıklandıktan sonra zeytinyağı ile tavada kızartılır.

Balığın pilavı için kuru soğan küp şeklinde doğranarak zeytinyağında kavrulur, pirinç, bir çay kaşığı tuzlu suda bekletildikten sonra kavrulmuş soğana ilave edilir, 2 bardak su ile kısık ateşte pişirilir.

Balıklı pilav soğuduktan sonra üzerine doğranmış taze nane, soğan ve maydanoz ilave edilerek karıştırılır, tepsinin ortasına yerleştirilmiş balığın etrafına dökülür.

Balığın ve pilavın üzerine kırmızı pul biber serpilir, tepsinin üzeri yufka ile kapatılır, orta ısıda fırında 30 dk. pişirilir.

Balıklı pilav sıcak olarak servis edilir.

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