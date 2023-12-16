Balıklı pilav nasıl yapılır? Bursa balıklı pilav tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın geçtiğimiz bölümünde kırmızı ve mavi takım Bursa’da dış çekim gerçekleştirdi. MasterChef All Star bölümü sonrasında yarışmada yapılan Bursa balıklı pilav tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, Balıklı pilav nasıl yapılır? Bursa balıklı pilav tarifi için malzemeler neler?