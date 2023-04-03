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İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden merminin çıktığı silah kesinlik kazandı

İYİ Parti binasına isabet eden mermi olayına ilişkin incelemeler kapsamında gerçekleştirilen balistik incelemede merminin, olayın faili M.E.’ye ait ruhsatlı silahtan çıktığı kesinleşti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 02:01
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Balistik inceleme sonuçları açıklandı. İYİ Parti binasına isabet eden merminin nereden geldiği netleşti

İYİ Parti İl Başkanlığı'na isabet eden merminin çıktığı silah kesinlik kazandı
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30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal incelemeler sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen balistik inceleme sonucunda, İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı kesinlik kazandı.

Konuya ilişkin açıklama, İstanbul Valiliği tarafından yapıldı.

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