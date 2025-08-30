Balkona donla çıktı kıyamet koptu

Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'ndeki dairenin balkonuna iç çamaşırları ile çıkan bir şahıs bir süre burada oturduktan sonra çevredeki komşuları tarafından uyarıldı.

Uyarılara aldırış etmeyen şahıs çevredekilere ‘Mahalle erkek görsün’ şeklinde karşılık verdi. Şahıs, bir süre balkonda elindeki tüfek ile çevredekilere tehditler savurmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balkonda elinde tüfek ile bekleyen şahıs polis ekiplerinin geldiğini fark edince silahı bırakarak kaçmaya başladı. Kimliği tespit edilen şahıs ve beraberindeki bir kişi binanın çatı kısmında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 34 yaşındaki saldırgan Z.B., ile A.I., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şahsın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tüfek ve 34 adet fişek ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan A.I., serbest bırakılırken, Z.B., ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.