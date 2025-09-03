Balkonda hava alırken dengesini kaybetti! 97 yaşındaydı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balkonda hava alırken dengesini kaybetti! 97 yaşındaydı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir sitede yaşanan bir olay korku dolu anlara sahne oldu. 97 yaşındaki Amşa Maktay, apartmanın 7’nci katındaki dairesinin balkonunda hava alırken dengesini kaybederek düştü.

Olay, öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Gar Sokak'taki bir sitede meydana geldi. Sitedeki apartmanın 7'nci katındaki dairesinde oturan Amşa Maktay, iddiaya göre balkonda hava aldığı sırada dengesini kaybedip düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Maktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Maktay'ın cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna, buradaki ön otopsinin ardından detaylı inceleme için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkonda hava alırken dengesini kaybetti! 97 yaşındaydı

Balkonda hava alırken dengesini kaybetti! 97 yaşındaydı

Balkonda hava alırken dengesini kaybetti! 97 yaşındaydı

Balkonda hava alırken dengesini kaybetti! 97 yaşındaydı

Balkonda hava alırken dengesini kaybetti! 97 yaşındaydı

Balkonda hava alırken dengesini kaybetti! 97 yaşındaydı

Son Haberler
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!