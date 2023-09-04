Balkonda uyuyan çocuğa yorgun mermi isabet etti

Adana'da apartmanın 5’inci katındaki dairede oturan Yeniay ailesinin 7 yaşındaki kızı Reyyan Yeniay, balkonda uyuduğu sırada sağ bacağına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

KAYNAK: DHA
Balkonda uyuyan çocuğa yorgun mermi isabet etti

Olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan Yeniay ailesinin kızı Reyyan, havanın sıcak olmasından dolayı evlerinin balkonunda uyudu.

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Küçük Reyyan'ın sağ bacağına, kimliği belirsiz bir kişinin tabancasından ateşlenen yorgun mermi isabet etti.

Acı içerisinde uyanan Reyyan’ın çığlığını duyan ailesi, çocuklarının bacağının kanlar içerisinde olduğunu fark etti.

Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuk, kısa sürede tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Aile daha sonra tabancayı ateşleyen şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

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Son dönemde buna benzer olayların arttığını ve artık balkonda bile rahat yatamaz hale geldiklerini belirten aile, önlem alınmasını istedi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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