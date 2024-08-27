Balkondan atlayan adam bir saniye önce konulan minderin üzerine düştü

İstanbul Küçükçekmece İkitelli Mehmet Akif Mahallesi Bayrak Sokak’ta bir adam, ikinci kattan balkondan atladı.

İddiaya göre, ailevi sorunları olan bir adam, oturduğu dairenin camına çıkarak atlayacağını söyleyip bağırmaya başlarken, şahsı vazgeçiremeyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Daha sonra binanın yakınındaki mescitten getirdikleri yastık ve minderleri kaldırıma koyarak önlem aldı.

2.KATTAN AŞAĞI BIRAKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin uyarılarını dinlemeyen şahıs, kendisini 2'nci kattan aşağı bırakırken, yaralanan adama ilk müdahale, sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

"ATLADIKTAN SONRA AYAĞINI VURDU SADECE"

Olayı gören Yusuf Akıncı, “Sokaktan geçiyorduk arkadaşlarla, bir baktık bir kişi pencereden çıkmış, sokakta vatandaşlar da bağırıyordu. İlk başta polisi aradık. Buradaki mescitten minderler çıkarttık, önlemimizi aldık. Kafası dairenin içindeyken telefonla konuşuyordu. Bağırdık, elimizden geleni yaptık. Polis ve itfaiyenin geldiğini görünce ayağa kalktı. Dua okudu 10 dakika boyunca. Atladıktan sonra bir şey olmadı, ayağını vurdu sadece. Minderler sayesinde zarar görmedi. Bundan birkaç gün önce de ailesiyle tartışıyordu diye biliyoruz” diye konuştu.

"POLİS EKİPLERİ GELİNCE CAMA TIRMANDI"

Başka bir mahalle sakini olan Seyid Ahmet Tekin ise, “Yukarıdan bir abi bağırdı, ‘adam atlıyor’ diye. Adama ‘atlama’ dedik. Bizi dinlemedi, telefonla ilgileniyordu o sırada. Polis ekipleri gelince cama tırmandı, dua etti. Biz de o arada yastık yorgan çıkardık, atlarsa diye. Sonra zaten birden kendini bıraktı” ifadelerini kullandı.