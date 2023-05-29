Balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sancaktepe’de üçüncü kattaki balkondan düşen 5 yaşındaki Neslihan A. hayatını kaybetti. Küçük çocuğun maganda kurşunu ile öldüğü iddiaları üzerine kaymakamlık açıklama yaptı.

Balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

DHA’nın haberine göre, olay akşam saatlerinde Safa Mahallesi Takva Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre annesi ile birlikte binanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neslihan A. balkonda bulunan sandalyenin üzerine çıkarak aşağı bakmak isterken balkondan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak Neslihan A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA ‘MAGANDA KURŞUNU’ İLE ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Küçük kızın balkondan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından, sosyal medyada ‘Neslihan A.’nın maganda kurşunu ile öldüğü iddiaları üzerine kaymakamlık açıklama yaptı. Konu ile ilgili olarak Sancaktepe Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “28 Mayıs 2023 Pazar günü akşam saatlerinde İlçemizin Safa Mahallesi Takva Caddesi Didenur Sokak’taki bir binanın 3. katındaki evin balkonundan düşen N. A. isimli çocuk, 112 Acil ekiplerince hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Hastanede düzenlenen doktor raporunda N. A. isimli çocuğun ‘yüksekten düşme sonucu’ hayatını kaybettiği belirtilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Konu ile ilgili inceleme devam ediyor.

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