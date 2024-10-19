Balkondan düşen öğretmen can verdi

Kaynak: DHA
Balkondan düşen öğretmen can verdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 44 yaşındaki öğretmen Fatih Karakurt evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sularında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binada gerçekleşti. Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Fatih Karakurt, evinin balkonunda bulunduğu sırada, anlatılanlara göre başının dönmesi sonucu boşluğa düştü. Fatih Karakurt'un düştüğünü gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Fatih Karakurt, olay yerindeki ilk kontrollerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak öğretmen Karakurt kurtarılamadı. Fatih Karakurt'un eşi Tuğba Karakurt'un da aynı okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenildi.

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