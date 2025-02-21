Balonlar alev topuna döndü başkan ile yardımcısı yandı. 1 kişi tutuklandı

Nepal’de turizmi tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte büyük bir facia yaşandı. Hidrojen gazıyla dolu balonlar patlayarak alev topuna döndü. Başbakan Yardımcısı Bishnu Paudel ve Belediye Başkanı Dhanraj Acharya yaralandı.

Nepal’in Pokhara kentinde turizmi teşvik amacıyla düzenlenen etkinlikte hidrojen gazıyla dolu balonlar patlayarak alev topuna döndü. Olay sırasında sahnede bulunan Başbakan Yardımcısı Bishnu Paudel ve Belediye Başkanı Dhanraj Acharya yanarak yaralandı.

Yetkililer, patlamanın Paudel ve Acharya’nın balonları serbest bırakırken tören mumlarını bir elektrik düğmesiyle yakması sonucu meydana geldiğini belirtti. Elektrik kıvılcımı, balonların içindeki hidrojeni tutuşturarak zincirleme bir patlamaya yol açtı. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük yankı uyandırdı.

TUTUKLANDI

Balonların doldurulmasından sorumlu Hindistan vatandaşı Kamlesh Kumar, ihmal suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis, 41 yaşındaki Kumar hakkında Kaski bölge mahkemesinde dava açıldığını duyurdu. Nepal İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, olayın nedenlerini araştırmak ve güvenlik önlemlerini değerlendirmek için bir soruşturma komitesi kurulduğunu açıkladı.

Patlama nedeniyle ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşan Başbakan Yardımcısı Paudel, Katmandu’daki Kirtipur Yanık Hastanesi’nde tedavi gördü ve taburcu edildi. Yüzünde ciddi yanıklar bulunan Belediye Başkanı Acharya ise hastanede müşahede altında tutuluyor.

ETKİNLİK ERTELENMEDİ

Büyük paniğe yol açan patlamaya rağmen organizatörler etkinliği iptal etmedi. Pokhara’yı uluslararası bir turizm merkezi olarak tanıtmayı amaçlayan "Visit Pokhara Year 2025" kampanyasının yaklaşık iki milyon turisti çekmesi bekleniyor. Yetkililer, ilerleyen etkinliklerde güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini belirtti.