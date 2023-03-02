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İtalyan basını yazdı. Galatasaray'da Balotelli iddiası

İtalyan basını Mario Balotelli için Galatasaray'ın devreye girdiğini ileri sürdü

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:38
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Balotelli bombası

İtalyan basını yazdı. Galatasaray'da Balotelli iddiası
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Galatasaray transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken, İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. 

İtalya'da Calciostyle isimli haber sitesi İsviçre'nin Sion takımında mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Balotelli'ye Galatasaray'ın talip olduğunu ileri sürdü.

Haberde İsviçre'den ayrılmak isteyen golcü futbolcu için Galatasaray ve İtalya'nın Monza takımı devreye girdi.

Sarı kırmızılı kulübün Balotelli transferini sezon sonunda futbolu bırakabileceği belirtilen Gomis'in yerini doldurmak için düşündüğü belirtildi.

Inter, Manchester City, Milan, Nice, Marsilya gibi takımlarda forma giyen Balotelli, 2021-2023 yılları arasında da Adana Demirspor'da oynamışytı. 

Balotelli, Adana Demirspor'da 35 maçta 19 gol atmıştı.

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